Stiri pe aceeasi tema

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters si AFP.

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului reprezinta o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata, iar SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a declarat, vineri, secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit Reuters.

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters si AFP,

- Administratia lui Joe Biden a amanat un test de rutina cu racheta balistica intercontinentala Minuteman III pentru a evita escaladarea tensiunilor cu Beijing, in contextul desfasurarii de forte a Chinei in cadrul manevrelor organizate in jurul Taiwanului, relateaza joi publicatia The Wall Street Journal,…

- Orice atac militar chinezesc asupra Taiwanului ar avea un impact mai mare asupra fluxurilor comerciale globale decat razboiul din Ucraina, a declarat marți negociatorul comercial de top al Taipeiului, potrivit Reuters, afirmand ca ar duce la o penurie de cipuri semiconductoare. Fii la curent…

- Statele Unite isi vor respecta ”angajamentul de a gestiona tensiunile cu China si a preveni conflictele”, chiar daca Beijingul a adoptat o politica tot mai ”coercitiva si agresiva” in regiunea asiatica, inclusiv in apropierea Taiwanului, a declarat, sambata, secretarul american al Apararii, Lloyd Austin,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a considerat sambata activitatea militara a Chinei in apropierea Taiwanului ca fiind "provocatoare si destabilizatoare", la o zi dupa ce omologul sau chinez l-a avertizat ca Beijingul "nu va ezita sa intre in razboi" daca insula isi declara independenta,…

- Statele Unite planuiesc o „cooperare” intre Garda Nationala si armata taiwaneza, a declarat marti presedintele taiwanez Tsai Ing-wen, aprofundand legaturile de securitate in fata a ceea ce guvernul de la Taipei reclama a fi o amenintare in crestere din partea Chinei. Statele Unite sunt cel mai important…