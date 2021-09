Secretarul de stat american Antony Blinken, în Qatar pentru discuţii privind criza din Afganistan Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat duminica spre Qatar in prima sa deplasare de cand talibanii au preluat puterea in Afganistan, in cautarea unui front unit cu aliatii, relateaza AFP.



Bogatul emirat al Golfului este o placa turnanta a diplomatiei privind Afganistanul, iar conducatorii sai pastreaza legaturi stranse cu fostii rebeli afgani, la putere de la mijlocul lunii august. Cu acest titlu, liderii din Qatar actioneaza de luni de zile ca mediatori in schimburile dintre americani si talibani.



