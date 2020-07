Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca anul trecut anunța ca inchide aproximativ 200 de magazine din Europa și Asia, brandul de fashion Forever 21 revine pe piața din Europa, de aceasta data in online. Brandul fast fashion (n.red. branduri care schimba colecțiile foarte des, uneori la interval de chiar și o luna) are o noua…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a amenintat Beijingul cu represalii suplimentare, deplangand o "zi trista" pentru Hong Kong dupa adoptarea de catre autoritatile chineze a unei noi legi privind securitatea nationala a acestui teritoriu autonom, transmite miercuri AFP. "Astazi este o zi trista…

- Statele Unite si Marea Britanie au cerut vineri Chinei sa ia in considerare "ingrijorarile serioase si legitime" referitoare la autonomia Hong Kong-ului, in timp ce Beijingul considera ca orice ingerinta in afacerile sale interne este "condamnata la esec", transmite AFP preluat de agerpres. Legea…

- Legea securitații naționale pe care China dorește „sa o impuna” pentru „ocolirea” procesului legislativ din Hong Kong „ar fi o lovitura fatala pentru gradul ridicat de autonomie promis de Beijing”, a avertizat vineri Mike Pompeo, potrivit AFP. "Statele…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo "nu poate prezenta probe" privind o scurgere a noului coronavirus dintr-un laborator din China, pentru ca "nu exista", a transmis miercuri Beijingul, potrivit AFP. Seful diplomatiei americane a afirmat duminica faptul ca ar exista "probe uriase" ca virusul aflat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo "nu poate prezenta probe" privind o scurgere a noului coronavirus dintr-un laborator din China, pentru ca "nu exista", a transmis miercuri Beijingul, potrivit AFP. Seful diplomatiei americane a afirmat duminica faptul ca ar exista "probe uriase" ca virusul aflat…

- Statele Unite vor sa iasa din carantina – este mesajul pe care presedintele Donald Trump il tot repeta. Liderul de la Casa Alba este de acord, totusi, ca fiecare stat american are o situatie diferita cand vine vorba despre pandemie. Peste Ocean avem mai bine de 34.000 de decese si aproape 700.000 de…