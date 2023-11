Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken va discuta despre masurile pe care Israelul „poate și ar trebui” sa le ia pentru a minimiza pagubele provocate civililor, in timpul vizitei sale la Tel Aviv.

- Președintele american Joe Biden va efectua miercuri o vizita de razboi in Israel, in cea mai recenta demonstrație a sprijinului copleșitor al Washingtonului pentru Ierusalim in urma atacului Hamas din 7 octombrie. El va fi primul șef de stat care viziteaza Israelul de la inceputul conflictului, pornind…

- Presedintele american Joe Biden va vizita miercuri Israelul, a anuntat secretarul de stat american Antony Blinken in noaptea de luni spre marti, dupa ce a avut o intalnire de aproximativ opt ore cu premierul Benjamin Netanyahu si cabinetul sau de razboi la sediul militar Kirya al armatei israeliene…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si premierul israelian Benjamin Netanyahu s-au adapostit intr-un buncar timp de cinci minute, luni, dupa ce sirenele de raid aerian s-au declansat la Tel Aviv in timpul intalnirii lor, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller,…

- Liderii din intreaga lume iși arata sprijinul pentru Israelul lovit de teroriștii Hamas. In Israel au ajuns vineri șefa Comisiei Europene, insoțita de președinta Parlamentului European și de ministrul italian de Externe.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Antony Blinken iși arata solidaritatea fața de premierul Netanyahu, in Israel, dupa recentele atacuri asupra acestuia de catre Hamas. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aterizat joi la Tel Aviv pentru a-și arata solidaritatea Washingtonului cu Israelul, dupa atacurile Hamas, și pentru a preveni…