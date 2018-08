Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere tarilor asiatice, in cadrul unei reuniuni regionale din aceasta saptamana din Singapore, sa continue punerea in aplicare a sanctiunilor impotriva Coreei de Nord pentru a determina Phenianul sa renunte la armele nucleare, relateaza AFP. Seful…

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari duminica la Tokyo ca sanctiunile impuse Phenianului vor fi mentinute pana la denuclearizarea "completa si total verificabila" a Coreei de Nord, transmite AFP. Intr-o conferinta de presa la finalul unei reuniuni cu omologii sai nipon si sud-coreean,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va efectua o noua vizita in Coreea de Nord, la 5 iulie, pentru a continua consultarile privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, dupa summitul istoric dintre Donald Trump si Kim Jong Un, relateaza AFP. Seful diplomatiei Statelor Unite urmeaza sa aiba intalniri…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord saptamana viitoare pentru a discuta despre planurile in sensul denuclearizarii, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.

- Statele Unite au incercat joi sa le ofere asigurari aliatilor lor asiatici, dupa summitul dintre Donald Trump si Kim Jong Un, dand asigurari ca liderul nord-coreean a ”inteles” ca ”denuclearizarea” este necesar sa aiba loc rapid si ca sanctiunile nu vor fi ridicate decat la finalul acestui proces, relateaza…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…