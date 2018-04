Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a facut apel la tarile musulmane sa se alieze impotriva SUA, sustinand ca Teheranul nu va ceda niciodata in fata „intimidarii”, conform televiziunii de stat, scrie Reuters conform News.ro . „Natiunea iraniana a rezistat tentativelor de intimidare ale Americii…

- Guvernul american vrea sa creeze o forta araba care sa inlocuiasca prezenta sa militara in Siria si sa ajute la stabilizarea nord-estului tarii dupa infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic, a dezvaluit marti publicatia The Wall Street Journal (WSJ), citata de agentia de presa EFE.Potrivit…

- Aproximativ 75% din cetatenii francezi vor ca presedintele Emmanuel Macron sa opreasca exportul de arme in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, care sunt implicate in razboiul din Yemen, arata un sondaj publicat luni de institutul YouGov, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Qatarul, izolat de noua luni de catre vecinii sai de la Golful Persic in special pentru presupusul sprijin acordat unor grupari si simpatizanti extremisti islamisti, a plasat pe lista neagra 20 de persoane si opt organizatii "teroriste", relateaza AFP. Aceasta lista, data publicitatii miercuri seara…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Documentul, trimis Consiliului de Securitate al ONU, explica faptul ca organizatia Al-Qaida in Peninsula Arabica (Aqpa), cu baza in Yemen, serveste drept centru de comunicatii pentru gruparea jihadista.''Gruparile legate de Al-Qaida raman principalele amenintari teroriste in unele regiuni,…