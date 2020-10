Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA va calatori la Hanoi pentru intrevederi cu omologii vietnamezi și pentru a reafirma parteneriatului cuprinzator dintre cele doua tari. Secretarul de stat american, Michael Pompeo, va vizita Vietnamul saptamana aceasta in cadrul unui turneu in mai multe țari asiatice, potrivit…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters. "Deschiderea acestei facilitati…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat miercuri ca Statele Unite vor deschide pentru prima data o ambasada in Maldive, unde s-a aflat in cadrul unui turneu de cinci zile in Asia in incercarea de a contrabalansa ascensiunea Chinei in regiune, informeaza Reuters, citata de AGERPRES."Deschiderea…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a sosit luni la New Delhi, prima etapa a turneului sau diplomatic in patru tari din Asia, pentru convorbiri centrate, potrivit lui, asupra "amenintarilor" din partea Chinei, informeaza AFP. Pompeo si ministrul american al apararii, Mark Esper,…

- Seful Pentagonului Mark Esper a anuntat marti ca il va insoti in India saptamana viitoare pe secretarul de stat Mike Pompeo pentru a consolida alianta Washingtonului cu New Delhi in fata ambitiilor Chinei in zona indo-pacifica, informeaza AFP. "India va fi cel mai important partener pentru…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…

- Yoshihide Suga, noul prim-ministru japonez, se pregateste sa se intalneasca, luna viitoare, la Tokyo, cu secretarul de stat american Mike Pompeo, potrivit NHK citat de Reuters, potrivit news.ro.Aceasta va fi prima intalnire la nivel inalt intre cei doi aliati de cand Suga a preluat functia…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat joi ca centrele culturale chineze vor fi obligate sa se inregistreze in Statele Unite ca misiuni straine, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Pompeo a afirmat intr-un comunicat ca asa-numitele Institute Confucius, finantate de guvernul Chinei,…