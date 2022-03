Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, le da asigurari romanilor ca nu au de ce sa se teama de Rusia, asta pentru ca țara noastra se afla in NATO, iar capacitatea militara a alianței e mult mai mare decat cea a Rusiei.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat joi ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters.

SUA si-au exprimat joi scepticismul fata de discutiile aflate in desfasurare intre Ucraina si Rusia pentru a pune capat razboiului, apreciind ca Moscova nu a reusit pana acum sa demonstreze un ''efort semnificativ'' in plan diplomatic, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat, miercuri, ca este "absolut convins ca Putin va esua, iar Rusia va suferi o infrangere strategica", conform CNN.

Moscova este pregatita pentru un dialog onest si bazat pe respect reciproc cu SUA si spera in continuare ca relatiile cu Washingtonul vor reveni la normal, a declarat directorul departamentului America de Nord din MAE rus, Alexander Darciev, relateaza marti agentia Interfax, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si-a reiterat sambata, din Polonia, sprijinul pentru aceasta tara, principala cale de iesire pentru sutele de mii de refugiati de razboi care fug din Ucraina dupa invazia rusa, si a abordat cu guvernul de la Varsovia chestiunea cresterii securitatii poloneze.

Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate.

Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite nu au observat pana in prezent nicio retragere a trupelor rusesti masate aproape de frontiera cu Ucraina si ca, dimpotriva, Moscova isi deplaseaza unitati esentiale mai aproape in zona, transmite Reuters, potrivit Agerpres.