- Daca ar fi sa aiba loc un al Treilea Razboi Mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat agentia de presa RIA, conform Reuters. Lavrov a mai precizat ca Rusia, care a lansat o asa-zisa operatiune militara speciala…

- Rusia a dat asigurari, marti, ca este in continuare „pregatita” de negocieri cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care urmeaza sa se intalneasca joi la Geneva cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dupa recunoasterea de catre Moscova a regiunilor separatiste ucrainene proruse Lugansk si…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat pentru 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, citat de News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe randuri…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

