Stiri pe aceeasi tema

- SUA este alaturi de poporul Republicii Moldova in eforturile acestuia de a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala si de a rezista influentei straine din partea actorilor care incearca sa se interfereze in integrarea europeana a republicii, a transmis sambata secretarul de stat american Antony…

- Clienții Victoriabank se bucura deja de mai bine de o luna de un nou serviciu unic in sistemul bancar din Republica Moldova și extrem de avantajos. Este vorba despre actualizarea online a chestionarului clientului (KYC) – o soluție inovatoare in domeniul Know Your Customer, complet automatizata, care…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon a aratat ce era in interiorul cadoului, pe care l-a primit astazi, de la o tanara, in fața Curții de Apel. Astfel, in inima de hartie erau scrise mai multe mesaje de susținere și semnaturi, scrie SHOK .md.

- SUA realizarea reformelor democratice din Republica Moldova și apropierea acestei țari de UE, potrivit declarațiilor șefului diplomației externe, Antony Blinken, din timpul intrevederii cu premierul Natalia Gavrilița.

- SUA vor sustine in continuare procesele democratice din Republica Moldova si realizarea reformelor necesare pentru apropierea ireversibila a acestei tari de Uniunea Europeana, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, in timpul unei intrevederi cu premierul moldovean Natalia Gavrilita,…

- Seful diplomatiei ruse a absentat atunci cand omologul sau ucrainean s a adresat online vineri ministrilor de externe ai tarilor din G20 reuniti in Indonezia.Secretarul de stat american Antony Blinken a subliniat vineri ca Rusia a auzit un "cor de apeluri al lumii intregildquo; pentru a pune capat razboiului…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma ca nu exista, in acest moment, riscuri „imediate, iminente la adresa securitatii” Republicii Moldova, dar ca „aceste riscuri exista”. Ea a subliniat ca Republica Moldova doreste aderarea la Uniunea Europeana pentru ca vrea sa fie „auzita” ca isi…

- S-a reconfirmat prietenia dintre Republica Moldova și Lituania printr-un eveniment simbolic și inalțator. In ultima zi a lunii mai, in cartierul Kalnenai din orașul Vilnius, situat la doar 24 de kilometri de centrul geografic al Europei, pe strada Moldovei, a fost dezvelita o placuța comemorativa ca…