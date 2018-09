Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA, a declarat joi ca nu este autorul scrisorii anonime publicate de New York Times, in care un oficial al administratiei il critica sever pe presedintele Donald Trump si descrie eforturile colaboratorilor acestuia de a-i tine sub control impulsurile cele mai rele.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a promis, cu cateva ore inainte de intrarea lor in vigoare, marti, ca Statele Unite ”vor impune respectarea” sanctiunilor lor vizand Iranul, decise dupa retragerea Washingtonului din acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP, conform News.ro . Un prim…

- Coreea de Nord pare ca asambleaza una sau doua rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu combustibul lichid la o fabrica in care s-au dezvoltat primele sale rachete capabile sa atinga SUA, potrivit The Washington Post . Publicația de peste ocean citeaza oficiali neidentificați, familiarizați cu…

- Inalti consilieri ai presedintelui american Donald Trump se confrunta cu apeluri din partea criticilor de a demisiona, dupa ce liderul de la Casa Alba s-a situat in mod public de partea sefului statului rus Vladimir Putin si impotriva comunitatii serviciilor de informatii americane pe tema acuzatiilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a sugerat luni ca Beijingul ar putea sa incerce sa impiedice eforturile de dezarmare nucleara a Coreei de Nord dar a adaugat ca este increzator ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va respecta un acord la care cei doi au ajuns luna trecuta, scrie Reuters. „Sunt…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu Kim Jong-un la Phenian in aceasta saptamana si va ii va inmana, conform unor informatii, un cadou sub forma unui CD cu albumul lui Elton John, Rocket...

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…