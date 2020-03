Stiri pe aceeasi tema

- Sampdoria are șapte jucatori infectați cu COVID-19. Fundașul polonez Bartosz Bereszynski (27 de ani) și mijlocașul italian Fabio Depaoli (22 de ani) au anunțat pe rețelele sociale ca au fost testați pozitiv.

- Atacantul Patrick Cutrone si fundasul German Pezzella au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat, sambata, clubul Fiorentina, potrivit news.ro.Pe langa Cutrone si Pezzella, un kinetoterapeut al clubului a fost testat pozitiv. "Ei prezentau cateva simptome.Au fost testati…

- Celebrul actor Tom Hanks a anunțat pe contul sau de Twitter ca el și soția sa, actrița Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu coronavirus în Australia, potrivit Reuters. Hanks a fost în Australia lucrând la un film când el și Rita Wilson au fost testați pozitiv pentru boala…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Washingtonul s-a oferit sa ajute Iranul in privinta raspunsului la criza cauzata de coronavirus, care a ucis deja 34 de persoane in aceasta tara, transmite Reuters preluat de agerpres. Intr-o audiere in comitetul de afaceri externe al Camerei…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat joi Partidul comunist chinez drept "principala amenintare a epocii noastre", cu prilejul unei intrevederi la Londra cu omologul sau britanic Dominic Raab, relateaza AFP si Reuters, scrie Agerpres."Partidul comunist chinez reprezinta principala…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters. Pompeo l-a pus la curent pe Barzani…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat la telefon cu premierul guvernului regional kurd, Masrour Barzani, despre atacul cu rachete iranian, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, informeaza dpa si Reuters, scrie agerpres.ro. Pompeo l-a pus la curent…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…