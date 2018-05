Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat miercuri, in timpul ceremoniei de investire in funcție, ca nord-coreenii trebuie sa renunțe la programul nuclear și ca eforturile de a dezarma nuclear Phenianul se afla in stadii incipiente, relateaza Reuters.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a avertizat vineri la Bruxelles in legatura cu preocuparile serioase ale SUA privind decizia Ankarei de a cumpara sisteme de aparare antiaeriana rusesti S-400, care nu sunt compatibile cu sistemul de aparare al NATO, relateaza Reuters. 'Secretarul de stat…

- Intalnirea dintre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un pare din ce in ce mai sigura. In mare secret, șeful CIA și viitorul Secretar de stat american, Mike Pompeo, a fost la Phenian.

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a avut o intalnire cu Kim Jong-un in Coreea de Nord in timpul Paștelui, potrivit rapoartelor americane, informeaza The Guardian. Cei doi au discutat despre summitul dintre SUA și Coreea de Nord, care ar putea avea loc la "inceputul lunii iunie".

- Mike Pompeo, nominalizat pentru functia de secretar de Stat al SUA, a efectuat in urma cu doua saptamani o vizita secreta in Coreea de Nord, unde s-ar fi intalnit cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, afirma surse citate de Washington Post.

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, in prezent director al CIA, a promis o atitudine mai ferma fata de Rusia, pozitie exprimata in declaratiile sale scrise inainte de audierea pentru confirmarea sa in functie ce va avea loc joi in Comisia Senatului pentru relatii externe, relateaza agentia…