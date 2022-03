Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Anthony Blinken se declara convins de faptul ca Ucraina poate caștiga razboiul cu Rusia. „Daca intentia Moscovei este sa incerce cumva sa rastoarne guvernul si sa-si instaleze propriul regim marioneta, 45 de milioane de ucraineni vor respinge acest lucru intr-un fel sau altul”,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate câstiga razboiul cu Rusia. El nu a putut spune cât va dura conflictul, dar a insistat ca înfrângerea Ucrainei nu este inevitabila. Blinken a laudat "rezilienta…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken nu se va mai intalni cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov la Geneva saptamana aceasta, a anunțat acesta, marți.„Acum, cand vedem ca invazia incepe și Rusia și-a exprimat clar respingerea totala a diplomației, nu are sens sa mergem mai departe cu acea intalnire…

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a estimat vineri, 11 februarie, ca o invazie a Ucrainei de catre Rusia ar putea avea loc inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Secretarul de stat al SUAa asigurat vineri ca Rusia aduna și mai multe trupe la granița cu Ucraina. „Am incercat totul…

- Diplomați de rang inalt din SUA și Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parți in ultima saptamana nu au adus niciun progres, scrie Reuters, conform Mediafax. Secretarul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia. Din capitala Ucrainei, șeful diplomației SUA a transmis ca acumularea de trupe ruse la…

- Rusia ar putea lansa un atac in orice moment asupra Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, care a evocat o "situatie extrem de periculoasa", relateaza Reuters si AFP. "Suntem intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a apreciat…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…