- Statele membre NATO s-au angajat sa sprijine Ucraina pentru aderarea la Alianta, fara sa dea un orizont de timp, dar in același timp vor sa mentina deschise canalele de comunicare cu Rusia pentru a preveni escaladarea razboiului, se arata in proiectul de declaratie finala a summitului NATO de la Washington…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti sprijinul oferit de China efortului de razboi rusesc in Ucraina, apreciind ca acesta trebuie sa inceteze, transmite AFP. „Ceea ce fac ei… este sa ofere sprijin esential complexului militar-industrial al Rusiei”, a spus Antony Blinken intr-o…

- Ucraina a cerut, in repetate randuri, aliaților sai sa-i permita sa foloseasca armamentul primit pentru atacuri in interiorul Rusiei si sa renunte astfel la o pozitie oficiala pe care unii dintre ei au mentinut-o pe tot parcursul razboiului, care dureaza de 27 de luni, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis 124 de milioane de euro ca ajutor pentru Moldova. Banii sunt destinați pentru securitatea energetica și pentru a contracara dezinformarea rusa. Aflat intr-o scurta vizita in Europa de Est, Antony Blinken a facut o oprire și la Chișinau, capitala…

- Kremlinul a declarat joi ca SUA, NATO și unele țari europene incurajeaza Ucraina sa continue „razboiul fara sens” impotriva Rusiei, acuzand ca acestea au deschis o noua faza de tensiuni in ultimele saptamani, relateaza Reuters.Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a acuzat țarile occidentale…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, se va intalni saptamana viitoare cu omologul sau chinez Dong Jun, a anuntat vineri, Pentagonul, in contextul in care Beijingul a intreprins manevre militare majore in jurul Taiwanului, informeaza news.ro.

- Secretarul american de stat Antony Blinken a anuntat miercuri la Kiev un nou ajutor militar, de 2 miliarde de dolari, pentru consolidarea capacitatilor de aparare ale Ucrainei in fata armatei ruse, care se afla in ofensiva in special in nord-estul Ucrainei, relateaza Reuters si AFP. Munitii, blindate,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si-a exprimat luni speranta ca Hamas sa accepte o propunere "extraordinar de generoasa" de a opri ofensiva israeliana in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, relateaza AFP, conform AGERPRES.