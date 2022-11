Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, vizită de 2 zile în România Secretarul de stat american, Antony J. Blinken, va fi prezent in Romania cu prilejul reuniunii de la București a miniștrilor de externe ai statelor NATO, care va avea loc in perioada 29-30 noiembrie, informeaza Departamentul de Stat al SUA, citat de Digi24. Reuniunea de la București se va axa, in principal, asupra razboiuliui din Ucraina, implementarii noului Concept Strategic al NATO și se va concentra inclusiv asupra noilor provocari venite din partea Chinei, dar și cele privind securitatea energetica și protejarea infrastructurii critice, conform comunicatului Departamentului de stat american.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony J. Blinken, va fi prezent in Romania cu prilejul reuniunii de la Bucuresti a ministrilor de externe ai statelor NATO, care va avea loc in perioada 29-30 noiembrie. Discutiile in cadrul reuniunii se vor axa, in principal, asupra razboiului din Ucraina, implementarii…

- „Intalnirea se va axa pe razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, pe implementarea noului Concept Strategic al NATO, inclusiv provocarile Republicii Populare Chineze, securitatea energetica, protecția infrastructurilor critice, precum și pe eforturile NATO de a intari reziliența in Bosnia și Herțegovina,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre viitoarea reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO din Romania și despre continuarea sprijinului acordat Ucrainei, a declarat marți purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat…

- Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO care va avea loc, pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti. Ce va curpinde reuniunea Reuniunea va cuprinde patru sesiuni referitoare la implementarea…

- Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO, care va avea loc pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti, scrie presa romana. Romania gazduieste pentru prima oara o reuniune a ministrilor de…

- Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia și Bosnia și Herțegovina au fost invitate sa participe la reuniunea miniștrilor de Externe din țarile NATO, care va avea loc pe 29 și 30 noiembrie la București, potrivit unor surse oficiale, citate de Agerpres. Reuniunea va cuprinde patru sesiuni…

- Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO care va avea loc, pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti. Reuniunea va cuprinde patru sesiuni referitoare la implementarea deciziilor luate la…

- Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia si Bosnia si Hertegovina au fost invitate sa participe la reuniunea ministrilor de Externe din tarile NATO, care va avea loc pe 29 si 30 noiembrie, la Bucuresti, scrie Agerpres, citand surse oficiale.