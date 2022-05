Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a iesit joi din carantina, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, si se va deplasa in acest weekend in Europa pentru reuniuni cu aliatii din NATO si Uniunea Europeana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Torben Brabo, președintele Gas Infrastructure Europe (GIE), organizația profesionala reprezentativa a companiilor de profil din Uniunea Europeana susține ca in absența gazelor din Rusia, Europa se va confrunta cu o criza profunda, iar oamenii ar fi nevoiți sa reduca drastic caldura in casele lor.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul Apararii Lloyd Austin se vor deplasa la Kiev, maine, exact la doua luni dupa inceperea invaziei ruse in Ucraina, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP, conform Agerpres. “Maine (adica astazi – n.r.), oficiali americani…

- Crimele comise in orașul Bucea nu mai au nevoie de niciun comentariu. Marii lideri au criticat deja aceste oribile crime comise de armata lui Putin. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat „o brutalitate fara precedent in Europa in ultimele decenii”. „Este absolut inacceptabil ca civilii…

- Doi polițiști au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi barbați au deschis focul intr-o zona aglomerata din orasul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Atacul a fost revendicat de gruparea terorista Stat Islamic,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a avut o intalnire de lucru saptamana trecuta cu Gallina A.Vincelette, director regional al Bancii Mondiale pentru Uniunea Europeana, Europa și Asia Centrala, precum și cu echipa de experți care a insoțit-o la București. La intrunire au mai participat și Secretarul…

- Deși nu sunt aliați militari, China și Rusia au prezentat un front din ce in ce mai unit in fața a ceea ce ei considera ca o interferența occidentala in afacerile lor interne, respingand sancțiunile conduse de SUA și votand adesea ca bloc in ONU. Acest lucru a fost subliniat in declarația comuna din…

- Blinken: „Sunt astazi aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul”„Ma aflu aici astazi nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul", a spus Blinken la Consiliul de Securitate la New York, adaugand ca i-a propus joi omologului sau rus Serghei Lavrov sa se intalneasca saptamana…