Stiri pe aceeasi tema

- O ''solutie diplomatica'' este inca posibila, daca Moscova accepta dialogul pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat, vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, intr-o conferinta de presa la Washington, relateaza AFP. ''Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- O „soluție diplomatica” cu Rusia „mai este posibila”, daca Moscova joaca jocul dialogului, pentru a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, a declarat vineri șeful diplomației americane Antony Blinken, la o conferința de presa la Washington, scrie AFP."Suntem gata sa raspundem…

- Progresele diplomatice cu Rusia vor fi dificile daca Moscova sta cu un ''pistol la tampla Ucrainei'' si nu se angajeaza intr-o ''dezescaladare'', a declarat miercuri, la Washington, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relateaza AFP. ''Adevarata intrebare este daca Rusia ia in serios…

- Progresele diplomatice cu Rusia vor fi dificile daca Moscova sta cu un pistol la tampla Ucrainei, a declarat, miercuri, la Washington, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. "Adevarata intrebare este daca Rusia ia in serios diplomatia", a spus responsabilul american intr-o conferinta de presa cu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca „linia roșie” a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times. Putin a declarat ca Moscova a dezvoltat…

- Alianța NATO și Statele Unite au transmis marți ca Rusia va plati „un preț mare” daca va agresa Ucraina, cu ocazia reuniuni la Riga privind prezența trupelor rusești la granița cu Ucraina. In replica, președintele rus Vladimir Putin a transmis ca Rusia va fi fortata sa actioneze daca NATO va amplasa…