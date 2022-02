Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat sambata ca riscul unei actiuni militare ruse in Ucraina este suficient de mare si iminent pentru a justifica retragerea unei mari parti a personalului ambasadei SUA la Kiev, masura pe care Departamentul de Stat a anuntat-o anterior.

- Secretarul de stat Antony Blinken a semnat joi, din partea Statelor Unite, un tratat militar bilateral cu Slovacia, care permite intarirea prezentei militare americane in aceasta tara vecina cu Ucraina, transmite dpa.

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken l-a „indemnat” marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o „dezescaladare imediata si la retragerea” trupelor comasate de armata rusa la frontiera cu Ucraina, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, potrivit AFP.

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…

- Secretarul de stat Antony Blinken va calatori in Ucraina și Germania in aceasta saptamana, in contextul in care amenințarea rusa la adresa Ucrainei continua. Șeful diplomației americane se va intalni miercuri cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit CNN și ABC News.