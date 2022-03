Sezonul cultural se deschide la Casa Artelor. Prima expoziție, semnată de Laura Duduleanu

Casa Artelor spune „Start!” anului cultural 2022. Prima expoziție găzduită de Galeria Pygmalion este „Historia Naturalis – A glimpse into the study of insects and birds”, un demers artistic semnat de Laura Duduleanu. [citeste mai departe]