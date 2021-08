Stiri pe aceeasi tema

- Mazar-i-Sharif, cel mai important oras din nordul Afganistanului, a ajuns sub control taliban dupa ce fortele guvernamentale au plecat brusc, indreptandu-se catre granita cu Uzbekistan, informeaza cnn.com.

- Directorul Departamentului de Comunicare al Administratiei din Afganistan a fost asasinat, vineri, intr-un atac comis de insurgentii talibani, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Afganistan, informeaza cotidianul Le Figaro. „Din nefericire, teroristii brutali si salbatici au comis…

- Talibanii profita de retragerea trupelor internaționale și preiau controlul asupra a tot mai mult teritoriu din Afganistan. Luptatorii talibani au intrat in parți din orașele Herat, Lashkar Gah și Kandahar, unde forțele guvernamentale se chinuie sa opreasca asaltul, relateaza BBC . Talibanii au obținut…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ”Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala sporita in favoarea…

- Statele Unite intentioneaza sa ii evacueze, inainte de retragerea completa a trupelor lor din Afganistan, pe afganii care au lucrat pentru fortele americane ca interpreti si care se tem de represalii, a transmis joi un inalt oficial, sub acoperirea anonimatului, relateaza AFP. Obiectivul acestei…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va parasi luni Washingtonul pentru un turneu de patru zile la Ierusalim, Ramallah, Cairo si Amman, in cursul caruia se va intalni, printre altii, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu si cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a comunicat…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken a indemnat marti, in Islanda, la „evitarea unei militarizari” a Arcticii, un avertisment adresat Rusiei, care si-a aparat luni activitatile militare in aceasta regiune strategica, relateaza AFP.