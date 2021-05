Secretarul de stat al SUA acuză Rusia că are pretenţii ilegitime…

Rusia a avansat pretentii maritime ilegitime in regiunea Arcticii, a declarat marti secretarul de stat american Antony Blinken, reiterand apelurile de evitare a militarizarii acestei regiuni, relateaza agentia Reuters.



Washingtonul a acuzat anterior Moscova ca le solicita navelor straine sa-i ceara permisiunea de trecere si le impune prezenta unor piloti rusi la bord, amenintandu-le cu folosirea fortei daca nu se supun acestor conditii.



''Am vazut ca Rusia avanseaza pretentii maritime ilegitime, in special regulile sale pentru navele straine care tranziteaza Ruta…