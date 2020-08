Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni dimineata in Israel, prima etapa a unui turneu de cinci zile in Orientul Mijlociu, in cursul carui va aborda normalizarea relatiilor intre Israel si tari arabe, relateaza AFP.

Potrivit imaginilor transmise de ambasada americana, Pompeo purta o masca sanitara in culorile drapelului american la coborarea din avionul care a aterizat luni dimineata pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, potrivit agerpres.ro.

