- Rusia ar putea recurge la utilizarea fortei pentru a reactiona la actiuni „inamicale” ale altor tari, a avertizat Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului prezidential pentru Securitate Nationala de la Moscova, potrivit agentiei Interfax, preluate de Mediafax.

- CHIȘINAU, 24 mai - Sputnik. In caz de razboi, Statele Unite vor trebui sa lupte pe doua fronturi din cauza puterii in creștere și a consolidarii cooperarii dintre Rusia și China. Aceasta opinie este impartașita de Brian Karlson, specialist la Centrul pentru Studii de Securitate de la Școala Superioara…

- Secretarul Consiliului de securitate rus Nikolai Patrusev si consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan intentioneaza sa se intalneasca intr-un oras european in urmatoarele saptamani, a informat miercuri cotidianul Kommersant fara a dezvalui surse, transmite Reuters.

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…