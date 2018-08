Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, care va efectua o vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, in cursul dupa amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa, risca sa ne bage in razboi. Demisia!", a scris, miercuri, Danca pe Facebook.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit marti seara, la Antena 3, despre baza…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, a anuntat, vineri, ca Romania va achizitiona alte cinci aparate F-16 din Portugalia."Vom achizitiona inca cinci aparate F-16 din Portugalia. Mircea Dusa a fost recent intr-o vizita in Portugalia in acest sens. Vor fi patru aparate cu simpla…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca spațiul aerian al Romaniei este aparat de avioane britanice. Decizia a fost luata in contextul in care avioanele MIG-21 Lancer au ramas la sol, dupa ce saptamana trecuta un astfel de aparat de zbor s-a prabușit la Borcea. Mihai Fifor…

- In timp ce NATO face exercitii in Romania si Marea Neagra, avioane de supraveghere rusesti sunt interceptate frecvent in tara noastra. In prezent, spatiul aerian al Romaniei este aparat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declaratia ii apartine comandorului de aviatie Chris Ball, comandantul detasamentului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca exista "o prezenta aproape permanenta" a navelor aliate in Marea Neagra, iar Romania, care este un important furnizor de securitate, vrea sa arate ca aceasta este o mare deschisa. "Avioanele britanice sunt in sprijinul Fortelor aeriene romane…

- Avioane Eurofighter Typhoon ale Royal Air Force, desfasurate in Romania, au interceptat vineri un avion militar rusesc care zbura in apropiere de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre, a informat site-ul Fortelor Aeriene Britanice.Operand de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, din apropiere…