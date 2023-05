Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a schimbat tactica in razboiul declansat impotriva Ucrainei, intrat deja in a 15-a luna, si a inceput sa vizeze in mod deliberat zone rezidentiale cu lovituri de rachete, potrivit guvernului de la Kiev, citat marti, 2 mai, de DPA și Agerpres . ”Nu exista nicio indoiala ca ei efectueaza atacuri…

- Ministerul rus al Apararii incearca probabil sa restabileasca reputația Brigazii 155 de pușcași marini, al carei nume a devenit sinonim cu recentele eșecuri militare ale Rusiei in Ucraina, considera serviciile de informații militare ale Ministerului britanic al Apararii, relateaza Sky News. Potrivit…

- Autoritațile ruse se pregatesc sa inceapa o campanie majora de recrutare militara cu scopul de a inrola „inca 400.000 de soldați”. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Rusia prezinta activitatea ca pe o campanie de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degraba decat ca pe o noua…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit miercuri, in cadrul vizitei pe care o face in Marea Britanie, cu secretarul de stat pentru aparare al Regatului Unit, Ben Wallace, cu care a discutat situația generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Șeful diplomației romane a avut…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat luni ca orașul Bakhmut din estul ucrainei are o importanța mai mult simbolica decat operaționala, iar caderea sa nu va insemna neaparat ca Moscova și-a recapatat inițiativa in razboi, potrivit Reuters. Batalia pentru Bakhmut dureaza de șapte…

- Marina Yankina, 58 de ani, un oficial al Ministerului rus al Apararii, a fost gasita moarta dupa ce a cazut de la etaj, potrivit New york post. Un inalt oficial rus al apararii in razboiul impotriva Ucrainei a fost gasit mort miercuri dupa ce a cazut de la o fereastra de la etajul 16 al […] The post…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a atras atenția asupra implicației masive a armatei ruse in conflictul din Ucraina. Conform afirmațiilor sale, 97% din armata rusa este implicata in acest conflict, ceea ce afecteaza atat securitatea Ucrainei, cat și cea a Europei. Acest avertisment vine…

- Secretarul britanic pentru aparare, Ben Wallace, a declarat pentru BBC ca livrarea avioanelor de lupta Ucrainei n-ar fi posibila „in urmatoarele luni sau chiar in urmatorii ani, pentru ca sunt sisteme de armament foarte diferite de, spre exemplu, rachetele portabile anti-tanc”.