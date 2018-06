Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo.



"Daca putem reduce amenintarea (...) atunci desigur acest gen de probleme pot fi aduse in discutie ulterior intre doua democratii suverane" - SUA si Coreea de Sud - a declarat Mattis in Singapore, unde participa la forumul de securitate in Asia cunoscut sub denumirea Dialogul de la Shangri-La. Dar "problema nu este in program aici in Singapore,…