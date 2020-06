Stiri pe aceeasi tema

- In contextul tensiunilor legate de moartea lui George Floyd, un somer afro-american decedat sub genunchiul unui politist alb, presedintele american Donald Trump si-a inasprit tonul impotriva miscarilor de stanga, aratand cu degetul mai ales in directia militantilor radicali pentru orchestrarea de violente.

- In prima declarație de presa de la apariția violențelor in mai multe zone ale SUA, președintele american Donald Trump a anunțat ca va folosi armata, acuzand protestatarii de acte de terorism intern.

- Presedintele american Donald Trump a spus in prima sa declaratie de presa de la escaladarea violentelor din ultimele zile cauzate de moartea lui George Floyd ca va folosi armata pentru a pune capat protestelor, potrivit Mediafax.Trump spune ca va mobiliza toate resursele federale disponibile,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat testele cu hidroxiclorochina, medicament folosit pentru tratarea malariei, la pacientii bolnavi de COVID-19, decizia fiind luata ca urmare a unor preocupari privind eficacitatea acestui medicament in combaterea noului coronavirus, a declarat luni…

- O femeie rezervist in Armata americane, mama a doi copii, a devenit ținta teoriilor conspirației care au indicat-o in mod fals drept persoana care a adus coronavirusul in Statele Unite din China. Astfel, acuzațiile false la adresa acesteia se raspandesc pe YouTube in fiecare zi și fac sute de mii de…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Statele Unite (Food and Drug Administration, FDA) a autorizat duminica folosirea in spitale a clorochinei si hidroxiclorochinei ca tratamente impotriva noului coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, Departamentul de Sanatate…

- Armata americana a decis ca va inceta sa mai ofere unele date mai detaliate despre infectiile cu coronavirus in randurile sale, invocand ingrijorarea ca informatiile ar putea fi utilizate de adversari pe masura ce virusul se raspandeste, relateaza Reuters.Secretarul Apararii al SUA, Mark Esper,…

