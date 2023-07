Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si China au "obligatia" de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in pofida "dezacordurilor importante" dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres."Ambele natiuni au obligatia de a gestiona…

- Janet Yellen a reamintit regulile „ echitabile” dintre SUA și China in cadrul reuniunilor de la Beijing pe tema relațiilor comerciale dintre cele doua țari, potrivit Reuters. Statele Unite(SUA) și China, cele mai mari doua economii ale lumii, trebuie sa concureze in mod echitabil și sa comunice indeaproape…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, si premierul Chinei, Li Qiang, au exprimat sperante, vineri, in sensul imbunatatirii comunicarii si depasirii disensiunilor in cooperarea economica si comerciala, informeaza agentia The Associated Press, citata de Mediafax.In cursul reuniunii de la…

- China se așteapta ca Statele Unite sa ia masuri concrete pentru a imbunatați relațiile comerciale și economice dintre cele doua țari. Ministerul chinez al Comerțului a facut aceasta precizare intr-o declarație emisa cu ocazia vizitei secretarului american al Trezoreriei, Janet Yellen, la Beijing. "China…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns, duminica, la Beijing, fiind primul diplomat american de rang inalt care viziteaza China in ultimii cinci ani, pe fondul unor relatii bilaterale inghetate si al unor perspective slabe pentru orice progres in ceea ce priveste lunga lista de dispute dintre…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns, duminica, la Beijing, fiind primul diplomat american de rang inalt care viziteaza China in ultimii cinci ani, pe fondul unor relatii bilaterale inghetate si al unor perspective slabe pentru orice progres in ceea ce priveste lunga lista de dispute dintre…

- Xi Jinping l-a numit pe Bill Gates "un vechi prieten" si a spus ca spera ca vor putea desfasura impreuna activitati benefice atat pentru China, cat si pentru Statele Unite, in prima intalnire a liderului chinez cu un antreprenor strain din ultimii ani, relateaza Reuters.In cadrul unei intalniri la…

- Presedintele Joseph Biden i-a convocat la Casa Alba pe mai multi lideri ai Congresului SUA pentru a le cere actiuni urgente si neconditionate pentru evitarea intrarii Statelor Unite in incapacitate de plata, afirma surse citate de agentia Reuters.Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen,…