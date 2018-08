Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special Robert…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat ca unele tari care cumpara echipament militar din Rusia ar trebui sa faca obiectul unor exceptii de la sanctiunile prevazute de legislatia din SUA, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele SUA, Donald Trump, sustine, pe fondul criticilor dure de la Washington, ca a avut succes la summitul NATO, reusind sa colecteze fonduri suplimentare, iar intalnirea cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, a fost "chiar mai buna".

- Germania poate lua ''decizii independente'', a afirmat miercuri cancelarul german Angela Merkel, respingand criticile presedintelui american Donald Trump, care acuza Berlinul ca ''imbogateste'' Rusia si ca nu contribuie suficient la eforturile militare ale NATO, relateaza…

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters, preluata de agerpres. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a indemnat China sa ofere clarificari despre "fantomele" ramase in urma protestelor prodemocratice produse in iunie 1989 in Piata Tiananmen din Beijing, dar Administratia chineza a respins "criticile gratuite" ale Washingtonului.