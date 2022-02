Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a intarit si mai mult dispozitivul militar la frontiera cu Ucraina in weekend, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, in pofida anuntului Moscovei cu privire la finalizarea unor exercitii militare, relateaza AFP. Presedintele rus Vladimir Putin "are ample…

- Statele Unite au ordonat retragerea a 160 de soldati americani care antrenau fortele ucrainene pentru a le ''repozitiona in alta parte in Europa'', a declarat sambata purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Decizia, care priveste soldati din Garda Nationala din Florida (unul dintre corpurile…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Pana la 8.500 de militari americani au fost plasati in alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in timp ce trupele rusesti se afla la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…