Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va fi prezent in Romania miercuri, prilej cu care va vorbi despre rolul Romaniei in NATO si in regiunea Marii Negre, a declarat, luni, ministrul interimar al Apararii, Nicolae Ciuca. „Saptamana aceasta, miercuri, vom primi vizita secretarului Apararii din…

- ”Privighetorile” Kremlinului au prins sa cânte la vedere, dincolo de Prut, urmând, cel mai probabil, punctajul diseminat de așa-zisul Departament Moldova. Printre acestea se face remarcat Vladimir Socor, de etnie român și conducator al unei organizații de soft…