- In cadrul intrevederii au fost abordate subiecte referitoare la stadiul Parteneriatului Strategic dintre Romania și SUA și perspectivele de dezvoltare ale acestuia, cu accent pe cooperarea in domeniul apararii, informeaza Administrația Prezidențiala. Președintele Romaniei a apreciat evoluția și rezultatele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin, aflat in vizita oficiala in Romania, conform Mediafax.ro. Potrivit Administrației Prezidențiale, in cadrul intrevederii au fost abordate…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd J. Austin III, a fost primit, miercuri dimineata, de ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca și urmeaza sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis. Temele aduse in discuție vor fi situația de securitate din zona Marii Negre, temele reuniunii miniștrilor…

- Klaus Iohannis a plecat la Adunarea Generala a ONU, la New York, cu o aeronava inchiriata. Detalii despre aeronava ofera site-ul de specialitate BoardingPass. „Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon…

- Presedintele României, Klaus Iohannis, face, joi, o vizita oficiala în Confederatia Elvetiana, la invitatia omologului sau, presedintele Guy Parmelin, scrie news.ro. Vizita se desfasoara în cadrul dialogului bilateral constant la nivel înalt din ultimii ani, precum si în…

- Criza din Afganistan și implicațiile acesteia pentru Romania vor fi dezbatute, miercuri, de Consiliului Suprem de Apararare a Țarii (CSAT). Convocarea CSAT de catre președintele Klaus Iohannis a fost anunțata, marți, de Administrația Prezidențiala. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat…