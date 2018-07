Secretarul american al apararii, Jim Mattis, a declarat vineri ca ia in considerare o intalnire cu omologul sau rus Serghei Soigu, in contextul in care a fost evocata posibilitatea unei noi intrevederi intre Donald Trump si Vladumir Putin, relateaza AFP. "Iau in considerare o intalnire cu omologul meu, insa nu a fost luata nicio decizie", a declarat Mattis unui grup de jurnalisti la Pentagon. "Sunt in favoarea redeschiderii canalelor de comunicare", a adaugat el. "Este extrem de important sa discutam cu tarile cu care avem cele mai profunde dezacorduri", a mai spus Mattis. Anterior in cursul zilei…