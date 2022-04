Stiri pe aceeasi tema

- SUA considera ca Ucraina poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit", a declarat luni secretarul Apararii, Lloyd Austin, in Polonia, in apropiere de granița ucraineana, dupa vizita la Kiev.

- Ucraina poate caștiga in mod sigur razboiul impotriva Rusiei, spune purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului: „Sigur ca (ucrainenii, n.r.) pot caștiga. Și daca va uitați la ceea ce au reușit sa faca pana acum, dl. Putin și-a atins exact zero…

- Șefii armatei ruse au refuzat sa vorbeasca cu omologii lor americani de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Pentagonului, potrivit CNN, citeaza digi24.ro.„In ultima luna, secretarul Austin (Lloyd Austin, secretarul Apararii - n.r.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca un atac chimic al Rusiei in Ucraina „ar schimba enorm natura” conflictului si ar putea afecta tari aliate vecine, relateaza EFE. „Nu voi specula dincolo de faptul ca NATO este mereu dispusa sa apere, sa protejeze si sa reactioneze la…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil, conflictul declanșat de Rusia in Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din partea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, aflat duminica in vizita in Republica Moldova, a laudat autoritațile pentru sprijinul acordat refugiatilor din Ucraina. „Puteți conta pe sprijinul nostru deplin”, i-a spus inaltul diplomat SUA premierului moldovean, Natalia Gavrilița. Oficialul american este…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…