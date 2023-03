Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Bahmut din estul Ucrainei are o importanta mai mult simbolica decat operationala si caderea acestuia in mainile fortelor ruse nu inseamna neaparat ca Moscova isi recapata elanul in efortul sau de razboi de peste un an, a declarat luni secretarul american al apararii, Lloyd Austin, citat de Reuters.

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Ministerul Apararii de la Tallin a anunțat sambata, 18 februarie, ca Estonia va comanda o „cantitate semnificativa” de munitii de tipul dronelor kamikaze, cunoscute si ca „loitering munitions” (munitii ratacitoare), informeaza agenția de presa Reuters , preluata de Agerpres . Comanda va fi lansata in…

- Secretarul apararii Statelor Unite a reiterat sprijinul militar pentru membrii aliantei nord-atlantice. Lloyd Austin sustine ca angajamentul presedintelui Biden fata de acordul colectiv de aparare al NATO este de neclintit.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Rusia a declarat luni ca face investigatii, intrucat are suspiciunea ca fortele ucrainene au utilizat arme chimice in apropierea oraselor Soledar si Bahmut, dar Moscova nu a furnizat nicio dovada care sa-i sustina afirmatiile, relateaza Reuters. Armata ucraineana a respins acuzatiile, spunand ca sunt…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia…

- Casa Alba a atras vineri atentia in mod serios asupra „parteneriatului militar la scara larga” din ce in ce mai aprofundat dintre Moscova si Teheran, anuntand cu aceeasi ocazie noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite AFP. In timp ce Iranul furnizeaza deja armatei ruse drone care sunt folosite in Ucraina,…