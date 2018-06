Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat miercuri propunerea ministerului apararii de a achiztiona drone militare israeliene Heron-TP in valoare de 895 de milioane de euro, informeaza DPA. Dronele produse de Israel Aerospace Industries, cu dimensiuni de 14 pe 26 de metri, vor fi folosite pentru supraveghere, dar…

- NATO a salutat joi planurile prezentate de Germania de a 'creste cu 80%' cheltuielile sale destinate apararii, pe care le-a numit 'un pas in directia cea buna', relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cancelarul Angela Merkel a anuntat miercuri in Bundestag un acord in cadrul coalitiei guvernamentale…

- Partidele de stanga din Germania au cerut marti expulzarea noului ambasador american de la Berlin, apropiat al lui Donald Trump, acuzat de amestec in problemele interne si de agravarea relatiilor bilaterale deja tensionate, informeaza AFP. Richard Grenell se afla in colimator atat pentru…

- Secretarul apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a declarat sambata ca subiectul trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu va fi discutat la intalnirea presedintelui Donald Trump cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, informeaza AFP si Kyodo. "Daca putem reduce amenintarea (...)…

- Pentagonul a hotarat sa schimbe denumirea celui mai vechi comandament militar al sau pentru a evidentia importanta crescanda a Oceanului Indian in gandirea strategica a Statelor Unite, a afirmat, miercuri, secretarul american al Apararii, Jim Mattis.

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.Focalizarea…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.…

- Germania desfașoara o politica greșita atunci cand negociaza cu Rusia construcția conductei de gaz „Nord Stream-2“, in timp ce cheltuielile pentru aparare sunt sub 1% din PIB, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, in timpul unei intalniri cu liderii statelor baltice la Washington,…