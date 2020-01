Secretarul american al Apararii anunta ca SUA accelereaza dezvoltarea de rachete hipersonice Statele Unite ale Americii vor intensifica eforturile pentru dezvoltarea de rachete hipersonice, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, in contextul in care Rusia a fabricat deja armament de acest tip.



"Departamentul american al Apararii aproape ca a dublat investitiile pe termen lung - aproape cinci miliarde in anul fiscal 2020 - pentru dezvoltarea de rachete hipersonice in urmatorii cinci ani. Bugetul pe anul 2021 va fi chiar mai puternic", a afirmat Mark Esper in cadrul unui eveniment organizat de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (Center for…

Sursa articol si foto: business24.ro

