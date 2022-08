Stiri pe aceeasi tema

- In contextul obținerii statutului de țara candidat pentru aderarea la UE, Guvernul va reconfigura și consolida capacitatea autoritaților publice pentru a asigura un proces calitativ și operativ de realizare a agendei de integrare europeana. Guvernul a decis in ședința de astazi consolidarea Cabinetului…

- In structura celor 13 ministere din Guvern urmeaza sa apara o noua funcție de conducere de nivel superior. Este vorba despre secretar general adjunct al ministerului. Salariul lunar al acestuia ar urma sa fie de circa 22 mii lei. Prin urmare, din bugetul de stat urmeaza sa fie alocați in total circa…

- Statul a platit in perioada aprilie-iunie aproape 108 milioane lei pentru cazarea si masa cetatenilor ucraineni. Din aceasta suma, 87,3 milioane sunt bani decontati de catre persoane fizice care au cazat ucraineni, iar restul, de catre persoane juridice, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Cei…

- Cei care incaseaza bani pentru cazarea ucrainenilor – pana la 2.100 de lei pe luna pentru fiecare persoana – nu trebuie sa ii declare la ANAF si nici nu au obligatii de plata, aspect care a facut aceasta activitate extrem de atractiva in detrimentul veniturilor clasice din chirii, unde veniturile sunt…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, dupa ce initiativa „Fara penali in functii publice” va fi adoptata de Senat, Guvernul este obligat ca in termen de 30 de zile sa organizeze referendum. „Dupa cum bine stiti, initiativa ‘Fara penali in functii publice’ a trecut…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca susține introducerea pe ordinea de zi a inițiativei „Fara penali in funcții publice” la Senat, care este for legislativ decizional in acest caz. El spune ca daca inițiativa trece de Parlament, Guvernul este obligat ca in 30 de zile sa organizeze…

- Guvernul a aprobat astazi ajutorul suplimentar pentru romani. Cei care vor beneficia de acest venit suplimentar sunt pensionarii care au pensia mai mica sau egala cu 2000 de lei. Banii vor ajunge in potofelele batranilor in luna iulie a acestui an. Este foarte important de precizat faptul ca acest ajutor…