- New York a devenit primul stat american care a declarat violenta armata drept urgenta de sanatate, guvernatorul Andrew Cuomo semnand un ordin executiv in acest sens, relateaza BBC. In acest stat au avut loc 51 de atacuri armate in weekendul din preajma sarbatorii de 4 iulie, a spus guvernatorul…

- Salonul International Auto de la New York se va desfasura in luna august cu o zi rezervata mass-media, pe 19 august, si zece zile pentru marele public, intre 20 si 29 august, au confirmat miercuri organizatorii, citati de EFE. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca salonul auto,…

