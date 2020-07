Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Targu Mures organizeaza pana in 18 august acțiunea „Curatenia generala”, care consta in transportul gramezilor de deseuri depozitate. In acest sens, proprietarii gospodariilor individuale si asociatiile de proprietari sunt rugați sa-si curete imobilele, terenurile si spatiile verzi…

- Premierul Ludovic Orban a cerut “mobilizare generala” ministrilor care conduc ministerele implicate in batalia anti-COVID, dupa ce numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut in ultimele zile. “Cresterea numarului de cazuri, cresterea numarului de persoane diagnosticate pozitiv trebuie…

- Ministerul Educației și Cercetarii a centralizat rezultatele finale ale absolvenților clasei a VIII-a, obținute in urma susținerii examenului de Evaluare Naționala, sesiunea 2 – 27 iunie, 2020. Conform datelor obținute in urma reevaluarii lucrarilor contestate, proporția candidaților cu medii mai…

- Evaluarea Naționala, prima sesiune, s-a incheiat, iar media obținuta de elevi este extrem de importanta pentru inscrierea la liceu. Ca și in anii trecuți, elevii ajung in licee prin sistemul de repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a notelor (mediilor) obținute.Conteaza foarte mult nota…

- ”Adevarul mai intereseaza pe cineva? Ministerul Justitiei nu are competente in procedura desemnarii reprezentantului Romaniei in Comisia de la Venetia!”, a scris Toader pe Facebook. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat in 5 mai ca a inaintat Executivului propunerea de a solicita…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educației și Cercetarii (MEC), Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat calendarul actualizat al organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 – 2021 urmeaza sa fie publicat in Monitorul…

- Isabel Diaz Ayuso, presedinta Comunitatii din Madrid, si-a dorit foarte mult deschiderea unui memorial in onoarea victimelor crizei de coronavirus. Primul element a fost ales: o sculptura realizata de artistul Victor Ochoa, informeaza Marca. Totusi, creatia nu pare a fi originala, inspirata de tragedia…

- Agenția Servicii Publice are un nou director. Vladislav Zara a fost prezentat echipei ASP de catre Secretara generala a Guvernului, Liliana Iaconi. Noul șef al Agenției Servicii Publice a fost felicitat de Secretara generala a Guvernului, care a menționat ca aceasta presupune o responsabilitate inalta,…