- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, care a subliniat ca aderarea Romaniei contribuie la intarirea standardelor și valorilor OCDE

- ”Ca parte a procesului de aderare a Romaniei, la sediul MAT vor avea loc discutii intre delegatia OCDE si reprezentanti ai mediului asociativ din sectorul privat, ai camerelor de comert, ai unor ambasade ale statelor membre OCDE din Romania, precum si cu reprezentantii autoritatilor si institutiilor…

- „Noi am avea cam in 5 ani sa intram la OCDE. Ati vazut ca am facut si o comisie parlamentara. Am si decis in interiorul coalitie ca domnul Nicolae Ciuca, dupa ce nu va mai fi premier, sa fie presedintele acestei Comisii „Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sprijinirea procesului…

- Articolul Andi Cristea la conferința „Romania in OCDE: spre clubul bunelor practici economice internaționale” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In calitate de vicepreședinte al Comisiei speciale pentru sprijinirea procesului de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare…

- Aradeanul Mihai Pașca, secretar de stat in Ministerul Justiției, a vorbit despre procesul de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), pe care il coordoneaza. „De aproximativ un an coordonez acțiunile legate de acest proces in zona de competența a Ministerului…

- „Vești bune pentru economia Romaniei!Agenția de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima imbunatațire a ratingului Romaniei și a revizuit perspectiva de țara de la negativa la stabila.Economiștii confirma astfel soluțiile guvernarii noastre responsabile și importanța stabilitații politice,…

- Guvernul a aprobat, vineri, participarea Romaniei la Programul pentru evaluarea internationala a elevilor - PISA 2025, inclusiv la optiunile internationale dezvoltate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

- CARAȘ-SEVERIN – … cat timp PSD va fi la guvernare, ne asigura deputatul social-democrat de Caraș-Severin Silviu Hurduzeu! „PSD a venit cu o soluție pentru respectarea jalonului PNRR și a principiilor din OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica – n.r.), fara insa a da posibilitatea…