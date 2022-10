Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte și prim-ministru rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, amenința Europa și SUA cu atacuri cu rachete hipersonice. Cunoscut pentru declarațiile sale razboinice, el a spus ca Moscova este gata sa apere teritoriile care vor fi incluse in…

- Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza mii de trupe suplimentare pentru razboiul din Ucraina va duce la escaladarea conflictului. Joe Biden spune ca SUA sunt decise sa apere democrația in intreaga lume.„Este un razboi brutal, complet inutil. Putin a amenințat astazi nuclear Europa. Resping…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Ministrii Energiei din UE vor discuta optiunile pentru a tine sub control cresterea preturilor, inclusiv o plafonare a pretului gazului si linii de credit de urgenta pentru operatorii prezenti pe piata energiei, se arata intr-un document consultat de Reuters si elaborat de Republica Ceha, tara care…

- UE se pregatește sa suspende acordul din 2007 cu Rusia privind vizele de calatorie, un prim pas urmand a fi facut la Praga zilele acestea, cand miniștrii din Uniune iși vor anunța sprijinul politic pentru aceasta decizie, a transmis Financial Times. Mai multe state din centrul și estul Europei chiar…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, condamna apelurile unor tari membre de a interzice intrarea in UE pentru cetatenii rusi, declarand ca propunerile sunt „iraționale”, iar Rusia va riposta daca sunt puse in aplicare, transmite Reuters . ”Pas cu pas, din pacate, atat Bruxelles-ul,…

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…