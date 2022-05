Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Scriosteanu anunta ca, in sedinta Comitetului Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din 29 aprilie, am avizat indicatorii de investitie pentru achizitia primelor trenuri nepoluante pe hidrogen din Romania. Proiectul…

- • Prahova, pe lista judetelor cu locuri scoase la concurs V. Stoica Sunt 1049 de locuri la nivel național pentru seria de formare 2022, potrivit reprezentanților MApN, care precizeaza ca perioada de inscriere este intre 2 mai – 17 iunie 2022, respectiv pe parcursul a 33 de zile lucratoare. Locurile…

- Compania Niego, cunoscuta pe piata produselor destinate animalelor, deschide astazi, 26 aprilie, la Slatina, hypermarketul NiegoMaxiPlant. Aici, slatinenii vor gasi o gama larga de produse fitosanitare, dar si o farmacie fitosanitara. In pregatire este si deschiderea NiegoMaxiPet, care va avea loc pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in zone din 10 judete și in municipiul Bucuresti. Astfel, pana la ora 9:00, in judetele Giurgiu, Dambovita (zona joasa), Teleorman, Ialomita, Arges (zona…

- Pe mai multe drumuri din judetele Arges, Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea este ceața, iar vizibilitatea feste redusa sub 200 de metri, ipe unele porțiuni sub 50 de metri, transmite Centrul

- In cursul dimineții de astazi, 9 februarie 2022, au mai fost confirmate inca 193 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 61.092. In intervalul 08.02.2022 (10:00) – 09.02.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 176 de decese (91 barbați și 85 femei), dintre care…