- Fostul ministru USR al Sanatatii Ioana Mihaila afirma, luni seara, ca, desi au trecut opt luni de la preluarea guvernarii de actuala coalitie, "inca e confuzie la nivel inalt cu ce se poate finanta din PNRR". Mihaila explica faptul ca 1,7 miliarde de euro sunt alocati infrastructurii spitalicesti -…

- UPDATE Adriana Pistol a revenit cu explicatii, dupa ce s-a consultat cu ministrul Alexandru Rafila, si arata ca lista obiectivelor de investitii prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cuprinde si construirea de spitale noi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Adriana Pistol,…

- Pana in 2026 un numar de cel putin 25 spitale noi sau unitati spitalicesti vor fi construite si dotate cu echipamente, cu fonduri din Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). O spune Ministerul Sanatații, care a publicat in consultare publica Metodologia de prioritizare a investitiilor…

