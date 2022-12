Stiri pe aceeasi tema

Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educatiei a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca prin bugetul pe 2023, salariile in educatie vor creste in medie cu 7-. El a aratat ca a avut loc la Guvern o intalnire la care au participat reprezentanti ai sindicatelor din invatamant,…

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre promovarea Romaniei prin influenceri, ca nu s-a putut finaliza o achizitie publica pentru acest proiect, desi au fost trei incercari in acest sens.

Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, afirma ca salariul minim „cu siguranta" va fi 3.000 de lei, cu cateva ore inainte de Consiliul National Tripartit programat pentru joi. Caciu sustine ca reintoarcerea la sistemul in care contributiile erau platite pe de o parte de angajat, pe de alta parte…

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a initiat un proiect de hotarare pentru majorarea salariilor de baza din administratia locala cu 15%, informeaza publicatia Turnul Sfatului.

Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca, in urma rectificarii bugetare aprobate de Guvern in sedinta de joi, bugetul pentru invatamant creste cu 554,35 milioane de lei, potrivit news.ro.

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe, a declarat miercuri, la sediul central PNL, dupa o reuniune a conducerii centrale, ca se va aproba de catre Guvern un program cu finanțare din fondurile de coeziune și care vizeaza alocarea unui ajutor in valoare de 700 de lei pentru plata facturilor la energie/gaze/caldura…

Incepand cu luna noiembrie, angajații grupului Superbet care lucreaza in rețeaua de peste 1.000 de agenții de pe teritoriul țarii vor beneficia de o majorare salariala a carei medie va fi de 12%.

Grupul Clever anunta lansarea a doua noi canale de televiziune: Prima News si Prima Comedy. Grupul Clever anunta si intrarea pe piata de productie de continut destinata si altor entitati media, pe langa canalele proprii.