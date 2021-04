Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV, post controlat de fugarul Sebastian Ghita, si AUR sustin ca urmeaza proteste de amploare in acest weekend in legatura cu masurile de protectie sanitara. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri „Se anunta un weekend plin de proteste in tara. Facem…

- Premierul Florin Cițu are o intalnire decisiva cu reprezentanții cultelor religioase oficial recunoscute in Romania, joi, la ora 11! La discuțiile la care vor participa și oficiali de la Secretariatul de Stat pentru Culte se va decide procedura pentru Paștele romano-catolic și protestant care…

- „Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Ilfov și a avizului Institutului Național de Sanatate Publica, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat in ședința extraordinara Hotararea nr. 25 din 14.03.2021 privind propunerea de carantinare…

- Premierul Florin Cițu a acceptat propunerea USR-PLUS de a o numi pe Irina Alexe secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Aceasta a intrat in atenția presei in urma cu cațiva ani, dupa ce s-a aflat ca in 2016 s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei in acea perioada.…

- Tasznadi Szilard va fi noul prefect al județului Cluj în urma unei ședințe extraordinare care a avut loc la București. Mircea Abrudean va fi promovat în funcția de Secretar de Stat ajdunct în cadrul Guvernului Cîțu. Abrudean a fost…

