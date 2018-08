Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, a comis o gafa incredibila in cadrul unei conferințe de presa, folosind cuvandul "tricoaie" in loc de tricouri. "Avem 100 de ani de la Marea Unire și cred ca trebuie sa ne mandrim cu acest lucru, sa aratam și strainilor…

- SSC Farul a promovat in Liga a 2-a, dar la club nu e liniște. Oficialii clubului cer printr-o scrisoare deschisa intervenția Ministerului Tineretului și Sportului pentru a putea folosi stadionul din Constanța. "La Constanta, din interese politice, s-a ajuns la o lupta de neimaginat. Disperarea de a…

- Sindicatul National Sport si TIneret, afiliat la Federatia Publisind, membru al Blocului National Sindical, a anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca, astazi, personalul din unitatile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, din toata tara, se va afla in greva japoneza, urmand…

- Miercuri, 16 mai 2018, in cadrul ședinței de Guvern a fost adoptata hotararea privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile si darea acestora in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret…