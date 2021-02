”Santierele de autostrada din Transilvania au pornit la turatie maxima in 2021! Vineri am facut o vizita de lucru pe Autostrada A3 Transilvania - pe sectoarele de langa Cluj-Napoca si Targu Mures - si pe Autostrada A10 Sebes-Turda”, a scris, luni, pe Facebook, Horatiu Cosma care a prezentat si stadiul lucrarilor. Potrivit acestuia, langa Cluj-Napoca, ”constructorul roman UMB a inceput in forta mobilizarea pe cei 30 de km de autostrada dintre Nadaselu si Zimbor, un proiect extrem de complex, contractat pentru 1,4 miliarde de lei”. ”Se lucreaza cu 100 de utilaje la: organizarea de santier,…