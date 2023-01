Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri din industrie, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2021, a crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 26,8%, datorita cresterii industriei extractive (+103,4%) si industriei prelucratoare (+24,6%). Pe marile grupe industriale, cresteri ale cifrei de afaceri…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I31.X.2021, au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, cu 19,9%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+23,3%), industria bunurilor intermediare (+22,2%), industria…

- ”In trimestrul III 2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 39,356 miliarde lei, in crestere cu 13,3%, comparativ cu trimestrul III 2021. In perioada 1.I-30.IX.2022 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 96,422 miliarde lei, in crestere cu 4,5%, comparativ…

- Europarlamentarul PSD Dragoș Benea susține ca Autostrada A13 Bacau – Brașov va avea in continuare de infruntat diverse impedimente și vede in protestul locuitorilor din doua localitați din județele Brașov și Covasna o conspirație a celor care nu vor ca Transilvania și Moldova sa fie unite printr-o autostrada.…

- Compania de stat Hidroelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit de 3,5 miliarde de lei, cu 37,4% mai mare decat anul trecut. Astfel, Hidroelectrica a produs in primele noua luni ale anului 10,6 TWh de energie electrica, din care 10 TWh din producție proprie, in scadere cu circa…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul III 2022 a inregistrat o crestere fata de trimestrul III din anul 2021 cu 4% pe seria bruta si cu 4,7% pe seria ajustata sezonier. In perioada 1.I-30.IX 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2021, cu 5% pe seria bruta si cu 4,3% pe…

- Creștere de 1,7% a producției de carbune, in Romania, in 2022, comparativ cu perioada similara a anului 2021. Datele INS Creștere de 1,7% a producției de carbune, in Romania, in 2022, comparativ cu perioada similara a anului 2021. Datele INS In primele opt luni ale anului 2022, producția de carbune…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 6,474 miliarde euro (comparativ cu 4,42 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,204 miliarde euro, iar creditele intragrup…